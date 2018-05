Leerlingen en leerkrachten brengen zelfgeschreven musical 18 mei 2018

De leerlingen en leerkrachten van Atheneum Willebroek staan vandaag op de planken met hun zelfsgeschreven musical 'Er was eens...maar dan anders'. "Een groep van 60 leerlingen en 10 leerkrachten werkte samen om de musical vorm te geven. Leerlingen uit verschillende klassen kregen een rol als acteur, danser of zanger, of ze maakten de decorstukken, zorgden voor promo ... Er werd de voorbije weken druk gerepeteerd, het resultaat tonen we op 18 mei om 14 en 19.30 uur in de Gemeentelijke feestzaal van Willebroek."





