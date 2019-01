Leerlingen Atheneum tonen kunnen tijdens nieuwjaarsreceptie Els Dalemans

09 januari 2019

12u13 0 Willebroek De leerlingen van het zesde en zevende jaar kantoor van Atheneum Willebroek toonden hun kunnen in het Hilton-hotel in Antwerpen. Ze zetten er hun theorie in praktijk om en verzorgden het onthaal van een grote nieuwjaarsreceptie.

“Onze leerlingen ontvingen de genodigden van een firma uit de havensector. Ze vulden de ‘goodie bags’, namen de vestiaire voor hun rekening, moesten een 900-tal aanwezigen registreren en ontvangen, hielpen met een heleboel voorbereidingen...”, somt leerkracht Kantoortechnieken Ann Van der Auwera op.

“Deze opdracht was een onderdeel van de ‘GIP’ (geïntegreerde proef) voor het vak Nederlands en Business Support. In maart krijgen de leerlingen een gelijkaardige opdracht in Brussels Expo, en dan wordt de uitdaging nog groter. We verwachten dan 1.500 mensen en naast Nederlands wordt er ook Frans gesproken.”