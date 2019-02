Laptop gestolen TVDZM

21 februari 2019

Bij een inbraak in GO! Basisschool Himo langs de Louis Mommaertsstraat hebben dieven een laptop en een tablet gestolen. De daders geraakten het schoolgebouw binnen door een deur te forceren. Eens binnen werd ook alles doorzocht. De politie is een onderzoek opgestart.