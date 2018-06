KWTV zet gymnasten in de kijker 15 juni 2018

Turnvereniging KWTV heeft het werkingsjaar afgesloten met een feestje voor de gymnasten en medewerkers. Hayley Goossens werd gehuldigd als Vlaams kampioene. Ook de teams Gymplus en Tumbling kregen felicitaties, en enkele teamleden werden gehuldigd voor hun inzet, al vijf jaar lang: Nick Bevers, Nina De Maegd, Peter De Vleeschouwer en Davina Van Langendonck. "We kunnen het sportjaar succesvol afsluiten en met een tweede turnzaal, extra afdelingen en nieuwe disciplines in het vooruitzicht, zijn we klaar voor de toekomst."





