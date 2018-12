KWTV huldigt leden tijdens turngala Els Dalemans

De Willebroekse turnvereniging KWTV zette enkele bijzondere leden in de bloemetjes tijdens het jaarlijkse turngala GYMtastic. “We schonken Marcel Van Camp een bronzen plaket van de Gymnastiekfederatie voor 15 jaar in ons bestuur, Sandra Van Opstal ontving een zilveren exemplaar voor 25 jaar en onze ‘KWTV-octopus’ Anja De Borger kreeg voor de voorbije 30 jaar in het bestuur en 40 jaar lid de Waarderingstrofee van de gemeente Willebroek en een meer dan verdiend geschenk van KWTV”, klinkt het. “Verder werden ook Geert De Vos en Nico Cyx gevierd voor 25 jaar lidmaatschap, Linda Verschueren kreeg voor haar 40 jaar als lid net als Jan Callaerts de zilveren plaket. Heel bijzonder: we huldigden ook 2 personen die maar liefst 70 lidkaarten in hun lade hebben liggen. Alice Van Camp is sinds 1948 aangesloten bij KWTV, net als Jos Van Roy. Jos startte op 11-jarige leeftijd in onze club, hij trad in 1962 toe tot het bestuur en was uiteindelijk jarenlang onze voorzitter.”