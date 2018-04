Koppel staat terecht voor diefstal wijn en geld uit hotel 05 april 2018

De rechtbank moet binnenkort een oordeel vellen in een zaak waarbij een koppel terechtstaat voor diefstal van flessen wijn en een geldsom uit de kluis van hotel Fevaca. Ze riskeren een celstraf van tien maanden. Midden november 2016 kon de politie hen 's nachts arresteren. De man zou ontslagen zijn geweest en moest nog enkele spulletjes gaan ophalen. Omstreeks 1 uur keerde de man terug met zijn fiets naar het hotel. "Omdat ik hem niet vertrouwde, ben ik hem achterna gereden", zei de 35-jarige Nina C. Enkel zij daagde op voor het proces, de man liet verstek gaan. De politie kon hen inrekenen en vond flessen wijn in de fietszakken van de vrouw en enveloppes met geld in de zakken van de man. Geld afkomstig uit de kluis van het hotel. De vrouw schoof alle schuld op haar man. Voor de feiten werden er tien maanden en 150 euro gevorderd. De rechter velt een vonnis op 23 april. (TVDZM)