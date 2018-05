Koperdief moet slachtoffer 5.000 euro betalen 01 juni 2018

Alexandru S.B. (30) uit Roemenië is schuldig bevonden aan een metaaldiefstal. Die vond in oktober 2017 plaats bij een schroothandel in de Baevlelmansstraat in Tisselt bij Willebroek. De man ging samen met twee anderen, die onbekend bleven, metaal stelen. Het zou om zo'n honderd kilogram zijn gegaan. De zaakvoerders, vader en zoon, werden opgeschrikt door een stil alarm. Zij gingen poolshoogte nemen en betrapten de drie. Hierop sloegen ze op de vlucht met een bestelwagen. De bestuurder, de dertigjarige Roemeen, reed daarbij recht in op de zoon. Hij raakte daarbij zwaargewond aan de linkerarm. "Ik zie die nacht nog elke dag voor mij en beleef telkens alles opnieuw", besloot het slachtoffer. "Bovendien is het niet zeker dat mijn hand ooit zal genezen." Aan hem moet de Roemeen 5.000 euro schadevergoeding betalen. De dertiger ontkende de feiten niet maar nuanceerde ze. Hij verklaarde destijds dat hij chauffeur moest spelen, niet wist waarom en in ruil driehonderd euro had gekregen. Of hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis, is nog niet geweten. (TVDZM)