Koperdief belandt in zwembad na vlucht 03 mei 2018

02u32 0 Willebroek Een dertigjarige man uit Roemenië moest zich komen verantwoorden voor een koperdiefstal. Een van de eigenaars van de schroothandel sloeg het raam van de vluchtauto in. De dertiger kon pas opgepakt worden na een vlucht waarbij in een zwembad belandde.

In oktober 2017 werden de eigenaars van een schroothandel in de Baeckelmansstraat in Tisselt bij Willebroek verwittigd door een stil alarm. Ter plaatse stelden er ze drie onbekenden vast die een hoeveelheid koper aan het inladen waren in een lichte vrachtwagen. De chauffeur van de vluchtauto probeerde nog te ontkomen. Hij reed weg, reed een van de eigenaars bijna aan en sloeg vervolgens te voet op de vlucht.





Verstopt in schuur

"Hij vluchtte vervolgens weg via de achtertuin van een woning weg en viel uiteindelijk in het zwembad. Niet veel later werd hij ingerekend door de politie", aldus openbaar aanklager Lieselotte Claessens. "Hij zat toen verstopt in een schuur."





De dertiger ging tijdens zijn verklaringen meteen over tot bekentenissen. Al probeerde hij de zaken wat te minimaliseren en te nuanceren. Volgens beklaagde was hij enkel een chauffeur en was hij niet op de hoogte van de kwade bedoelingen gepleegd door zijn kompanen.





15 maanden cel

"Er werd me een vergoeding gegeven van driehonderd euro in ruil voor mijn vrachtwagen. Ik wist op dat moment van niets en had de anderen enkel leren kennen op café."





Het parket eiste tot slot vijftien maanden cel waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief alsook een geldboete van 800 euro. "Ondanks enkele verzoeningspogingen kon hij me niet overtuigen", besloot aanklager Claessens. "De feiten zijn dan ook meer dan bewezen." Vonnis volgt volgende maand. De man die de ruit van de vluchtauto insloeg, stelde zich burgerlijke partij. Hij vroeg een provisionele schadevergoeding. (TVDZM)