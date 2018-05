Koolmeesje maakt kunstig nest in brievenbus 19 mei 2018

02u47 0 Willebroek Het lijkt wel een klein kunstwerkje, de binnenkant van de brievenbus van Carla Steenackers uit Willebroek. "Een koolmeesje bouwde hier een nest en was 8 eitjes aan het uitbroeden. Een onoplettende postbode stopte echter brieven in de bus, dus de vogel is gaan vliegen."

"Een koolmeesje begon weken geleden takjes en twijgjes aan te voeren en bouwde er een nestje mee in onze brievenbus. Toen er daarna ook 8 eitjes in het nest lagen, plaatsten we een emmer met deksel op onze brievenbus als alternatief. In een begeleidende brief vroegen we de postbode om onze post daar in te stoppen. Spijtig genoeg zag een vervanger die boodschap deze week over het hoofd. Hij gebruikte de brievenbus wél en de vogel is gaan vliegen", zegt Steenackers.





"Dat is natuurlijk zonde voor het koolmeesje en de 8 eitjes, die nu waarschijnlijk verloren zijn. De hele buurt leefde al wekenlang mee, regelmatig kregen we de vraag om een stand van zaken. Het is mooi dat mensen met zoiets kleins meeleven. Toen we de brievenbus uiteindelijk openden, omdat er geen beweging meer te zien was, waren we onder de indruk van de inhoud. Wat dat kleine vogeltje heeft gemaakt, lijkt wel een kunstwerk."





Ook woordvoerder van bpost Barbara Van Speybroeck vindt het zonde. "Ik ken natuurlijk de omstandigheden niet, maar onze postbode heeft dit vast per ongeluk gedaan en zeker niet uit kwade wil. Als we zelf merken dat er een nestje zit in één van onze rode brievenbussen, zorgen we ook voor bescherming. We plakken de bus dan af en bevestigen een briefje met uitleg." (EDT)