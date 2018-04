Kolonie aalscholvers baart vissers zorgen TIENTALLEN VOGELNESTEN WAARGENOMEN IN BROEK DE NAEYER WANNES VANSINA

13 april 2018

02u49 0 Willebroek "Hebben vissen nog een kans om te overleven naast deze allesvretende zwarte roofdieren?" Het is een vraag die meer dan een bezoeker van het Broek De Naeyer zich stelt bij het zien van de grote kolonie aalscholvers die daar nestelt. Ook vissers zien het met lede ogen aan, maar volgens Natuurpunt is er geen reden tot ongerustheid.

De aalscholver was een tijdlang verdwenen uit onze contreien, maar sinds 1993 is hij terug. En hoe! Rita Termote schrok zich een hoedje bij een recent bezoek aan het Broek. "Ik tel meer dan 45 nesten. Hoelang zullen er nog vissen zijn?", startte ze een geanimeerde discussie op sociale media. Ze had dan nog niet eens de helft van de nesten geteld, want verspreid over het Willebroekse natuurdomein zouden het er nog een pak meer zijn. Natuurpunt kon ons voor dit jaar nog geen exacte cijfers geven, maar telde de afgelopen jaren telkens een 100-tal broedplaatsen.





Volgens Wim Candries van de afdeling Mechels Rivierengebied is er weinig reden tot ongerustheid. "Het is net omdat het visbestand groeit, dat de aalscholver het zo goed doet. Het aantal vogels volgt het aantal vissen en niet omgekeerd. Als er minder vissen zijn, zal het broedsucces dalen." Hij wijst er ook op dat de grote hoeveelheid nesten de enige kolonie is in de regio. "Aalscholvers die je in pakweg het Mechels Broek ziet, broeden 9 kansen op de 10 ook in De Naeyer. Ze leggen dus grote afstanden af."





Voor de ongerustheid van visclubs heeft Candries wel begrip. "In visvijvers waar vis wordt uitgezet, zit een onnatuurlijk hoog aantal vissen. Dat vissers anders denken over aalscholvers, begrijp ik wel." Al blijkt bij een rondvraag bij de visclubs in de buurt de schade door de visetende vogels nogal mee te vallen. Zowel bij De Palingvrienden (Willebroek), Nooit Genoeg (Klein-Willebroek) en De Groene Vissers (Heffen) maken ze zich nog geen te grote zorgen. "Maar het is wel overal een plaag aan het worden", klinkt het bij de laatste club.





Ondervinden wel veel hinder: de Cartelvissers in Heindonk. "De aalscholvers eten onze vissen op. In het weekend wanneer hier volk is, zie je ze niet, maar kom je in de week, dan is het feest", zegt voorzitter Jef Moens. Hoeveel vissen de zwarte vogels uit de clubvijver vissen, weet hij niet. Wel dat het uitzetten van vis veel geld kost. "Sinds de verhuis drie jaar geleden naar onze nieuwe vijver hebben we al 25.000 euro uitgegeven aan vis. Pakt een aalscholver één brasem, dan kost dat vijf euro. Daar gaat onze investering dan." Niets dat de club eraan kan doen. Ze had gehoopt dat de pompen de dieren zouden afschrikken, maar dat blijkt niet het geval. "Aalscholvers zijn beschermd, dus afschieten mag niet. Al zou toch iets moeten gedaan worden om de populatie onder controle te houden."