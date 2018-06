Klim-Op speelt eigen WK-finale tegen 'Red Teachers' 29 juni 2018

Niet alleen de Rode Duivels hadden gisteren een belangrijke match te spelen, ook in Tisselt werd er luid gesupporterd langsheen het voetbalveld. De leerlingen van Freinetschool Klim-Op speelden er de finale van hun eigen WK-toernooi tegen het leerkrachtenteam. "De kinderen waren de voorbije weken helemaal in de ban van het WK. We besloten daarom ook zelf voetbalmatchen te spelen op school, de ploegen werden samengesteld uit leerlingen van verschillende klassen. Zij kozen per team een land dat ze wilden vertegenwoordigen, en tijdens de middag en het laatste half uur van de schooldag werden de matchen gespeeld. De finale vond gisteren plaats, de leerlingen van 'Brazilië' speelden tegen onze 'Red Teachers' en de directeur werd heel even bondscoach." (EDT)