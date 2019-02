Kleuters smullen van zelfgemaakte spaghetti Els Dalemans

15 februari 2019

15u18 1 Willebroek Oefening baart kunst, moeten de kleuters van de Sancta Maria basisschool Breendonkstraat in Willebroek hebben gedacht. Zij bereidden zich vrijdag al grondig voor op het jaarlijkse spaghetti-restaurant op school.

“Onze kleintjes van het instapklasje en de eerste kleuterklas toverden hun klas om tot een spaghetti-restaurant. Ze gingen zelf aan de slag om verse spaghettisaus te maken. Vanzelfsprekend mocht iedereen daarna de beentjes onder tafel schuiven en het resultaat van het eigen harde werk opeten.”

Wie ook een bord spaghetti wil proeven, kan terecht op het spaghetti-festijn van de Sancta Maria basisschool, op zaterdag 23 februari van 17 tot 20.30 uur en op zondag 24 februari van 11.30 tot 15 uur in de eetzaal van de school in de Breendonkstraat 160 in Willebroek. De opbrengst gaat dit keer naar een nieuwe fietsenstalling voor de school.