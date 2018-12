Kleuters genieten van les 'kerstturnen’ Els Dalemans

19 december 2018

21u34 0 Willebroek De leden van de Willebroekse turnkring KWTV sloten het jaar af met een bijzondere themales ‘kerstturnen’.

“De kinderen zijn dol op verkleden -dat zien we bijvoorbeeld ook tijdens onze les carnavalturnen- en ze genieten op die leeftijd enorm van de kerstsfeer”, zegt Wendy De Clerck van KWTV.

“Daarom vroegen we iedereen om verkleed in het thema naar de turnles te komen. Wij zorgden voor kerstversiering -zo kregen de kegels allemaal een kerstmutsje- de nodige lichtjes en wat sfeermuziek. Ook de oefeningen zelf werden aangepast: voor één keer mocht er worden gegooid met pakjes en kerstballen, rolden we van de helling als mini-sneeuwballen, en maakten we vooral heel veel plezier.”