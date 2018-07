Kleine brandjes 16 juli 2018

De brandweer van Puurs moest afgelopen weekend een paar keer uitrukken voor een brandmelding. Zondag moesten de pompiers de baan op voor een brand in een leegstaande hoeve aan de Eikse Amer. Ze kregen het vuur snel onder controle. Een dag eerder hadden de vuurvechters ook al een keer moeten uitrijden voor een brandje in een appartement op het Kerkplein, maar ventileren volstond daar. De collega's van Willebroek moesten zaterdagavond dan weer uitrukken naar de Vakbondsstraat. Daar had een matras vuur gevat.





(WVK)