Kinderen dansen en turnen in pyjama 10 maart 2018

02u46 0

De leerlingen van Freinetschool Klim-Op in Tisselt (Willebroek) namen vrijdag deel aan de 3de editie van de Nationale Pyjamadag van Bednet. "Zowel leerlingen als leerkrachten kwamen in pyjama naar school uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren. Wij focusten in de klassen niet alleen op het waarom van deze actie, maar koppelden er meteen enkele leuke activiteiten aan", zegt directeur Sara Borghys. "De dag ging van start met een heuse pyjama-workout, en ook meester Dennis zorgde voor wat beweging. Hij leerde de kinderen een dansje aan op het bednetlied, de hele school ging uit de bol. We sloten de dag af met een reeks grappige pyjamafoto's." (EDT)