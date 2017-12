Kangoeroes rukt op naar vijfde plaats 02u24 0

Basketbal

Kangoeroes boekte dinsdag een belangrijke zege, 85-83 tegen Luik werd het. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Willebroek wedstrijden weet te winnen met grote inzet. Woensdag was het weer van dat. Coach Milacic zette zijn basisvijf weer goed aan het werk. Met resultaat. Badji speelde zijn beste van het seizoen, McNeail zoals vaak weer de man in money time. Maar ook El Khounchar droeg zijn steentje bij. "De prestaties gaan de laatste weken in stijgende lijn. Het voelt goed aan als je het vertrouwen van de coach geniet", zei de spelverdeler na zijn laatste vrijworpen. "Dit is een héél belangrijke zege. Op zich kunnen we daar best mee leven, maar één tot twee zeges meer had ook gekund. Echt volmaakt is het klassement dus niet. Tot nu toe winnen we de matchen die we moeten winnen. Dat maakt al veel goed", aldus El Khounchar. (DBM)