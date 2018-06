Kanaalfeesten blikken terug op succesvolle editie 25 juni 2018

02u30 0

De organisatoren van de Kanaalfeesten in Willebroek blikken terug op een succesvolle dertiende editie. Op vrijdag viel de publieksopkomst wat lager uit dan andere jaren, mogelijk ten gevolge van het frissere weer, maar zaterdag maakte dat ruimschoots goed. Het groot scherm voor het WK-voetbal en Kapitein Winokio brachten in de namiddag aardig wat volk op de been, 's avonds speelden onder meer De Kreuners voor een overvol plein. "Positieve punten waren de opstelling van de foorkramers in de Schoolweg en uiteraard het nieuwe park. Dat is voor herhaling vatbaar", zet schepen van Evenementen Ronny Somers (N-VA). Incidenten bleven uit. (WVK)