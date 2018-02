Juwelen gestolen 01 februari 2018

02u40 0

In de Groene Laan hebben dieven juwelen gestolen bij een inbraak in een appartement. Het ging om een flat op de vierde verdieping. De daders geraakten binnen door een deur te beschadigen. Eens binnen werd alles doorzocht. Er werd ook een geldsom gestolen. De politie is een onderzoek gestart (TVDZM)