Juwelen en multimedia gestolen TVDZM

15 januari 2019

Bij twee verschillende woninginbraken in Willebroek hebben dieven onder meer multimedia en een partij juwelen gestolen. Eerst werd er ingebroken in een woning langs de Eikstraat. Hier werden er volgens de politie geen inbraaksporen achtergelaten. Er werd door de dieven naast een tablet en laptop ook nog een sleutelbos gestolen. Langs de Tisseltsesteenweg werd er dan weer een partij juwelen en een geldsom ontvreemd. Hier geraakten de daders binnen langs de voordeur. Die werd geforceerd. De politie van Mechelen-Willebroek is nu een onderzoek opgestart naar beide inbraken.