Juwelen en geld uit woning gestolen 19 maart 2018

In een woning in de Egmont en Hoornestraat werden juwelen en een geldsom gestolen, zo meldt politiezone Mechelen-Willebroek. De dader kon via de achterdeur de woonst betreden. De deur werd daarbij beschadigd. De politie kreeg ook een oproep binnen van een woning in de Overwinningsstraat. Daar werd een raam beschadigd, maar werd het pand niet betreden. (AVH)