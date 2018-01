José kraakt kluis van broodjeszaak 02u26 0 Foto EDT

José Rumen uit Willebroek is de winnares van de wedstrijd van broodjeszaal EvI op het Louis Denaeyerplein in Willebroek. Zij wint een luxeontbijt voor twee personen. Zaakvoerster Evy Huysmans organiseerde naar aanleiding van de eerste verjaardag van haar broodjeszaak een orginele wedstrijd: klanten mochten één voor één proberen om de kluis te kraken. "De code van acht cijfers had een link naar de datum van onze verjaardag. Wanneer iemand de juiste nummercombinatie zou raden, opende het deurtje. José gaf onze startdatum in, 19/12/2016, maar dan omgekeerd, en won zo haar prijs."





(EDT)