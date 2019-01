Jongeman wil meisje (20) verdedigen in Carré maar krijgt glazen fles naar hoofd geslingerd: STUK GLAS KOMT IN OOG TERECHT EN LOOPT ERNSTIG LETSEL OP Tim Van der Zeypen

28 januari 2019

20u30 0 Willebroek Een 26-jarige man uit Halle is maandagochtend ernstig gewond geraakt aan het oog bij een vechtpartij in de Willebroekse dancing Carré. Hij kreeg een fles naar het hoofd geslingerd toen hij een meisje (20) probeerde te verdedigingen. De politie kon drie verdachten arresteren.

De verwondingen die de jongeman opliep zijn ernstig. Omstreeks 5.00 uur werd hij allerijl overgebracht naar AZ Heilige Familie in Reet. Aangekomen op spoed bleek dat er een glasscherf in de oogbol van het slachtoffer was terecht gekomen. Hierop werd hij overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem waar hij momenteel nog steeds verblijft. “Het slachtoffer liep een blijvend oogletsel op”, bevestigt het parket.

Dat startte vanmorgen een gerechtelijk onderzoek op naar de exacte omstandigheden. Kort voor de hulpdiensten werden opgeroepen had er zich een vechtpartij voor gedaan in de Willebroekse dancing Carré. “Een van de vriendinnen waarmee het slachtoffer op stap mee was, werd lastig gevallen door een man”, vertelt parket verder. “De man wou met haar dansen maar het meisje, een twintigjarige uit Tubeke, had duidelijk laten verstaan dat ze dit niet wou.”

Omdat de man het meisje bleef lastig vallen, kwam de 26-jarige tussenbeide. Niet veel later keerden de man en enkele vrienden zich tegen de twintiger. “Er ontstond een hevige vechtpartij”, aldus het parket. “Hierbij werd uitgehaald met een glazen fles die achtergelaten werd op een tafel in de buurt.” De fles brak in stukken op het hoofd van de twintiger en een stuk glas kwam in het oog van het slachtoffer terecht.

Niet veel later kon de politiezone Mechelen-Willebroek drie mogelijke verdachten oppakken. “Het gaat om drie jongeren uit Gent van 22, 29 en 30 jaar oud”, aldus het parket nog. Zij konden onder meer worden staande gehouden door het veiligheidspersoneel aanwezig in de Willebroekse dancing. De drie werden meegenomen naar het politiekantoor. Daar worden ze momenteel verhoord. “Het verder onderzoek zal nu de rol van elke betrokkene in de zaak moeten duidelijk maken”, besluit het parket.

Begin deze maand nog werd in Mechelen een 26-jarige uit Aalst schuldig bevonden aan gelijkaardige feiten. De twintiger slingerde vier jaar geleden een glazen fles naar het hoofd van een jonge vrouw (24) uit Antwerpen. Eveneens in dancing Carré. Het slachtoffer raakte ook gewond aan het oog. Haar oog herstelde gedeeltelijk. “Maar de mentale gevolgen zijn het ergst. Nu heb ik nog steeds complexen”, klonk het toen. De Aalstenaar kreeg voor die feiten een celstraf van achttien maanden en werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van zo’n 25.000 euro.