Jongeman (19) staat terecht voor cannabishandeltje Tim Van der Zeypen

16 januari 2019

15u15 0 Willebroek De negentienjarige Jarno M. uit Willebroek riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel en een geldboete van 6.000 euro. Vanmorgen stond hij terecht voor het bezit en verhandelen cannabis. De verdediging betwistte de feiten niet en ging akkooord met een probatie-voorwaarden.

Een patrouilleploeg van de politiezone Mechelen-Willebroek betrapte begin juli 2017 een zestal jongeren op het Oud-Sasplein. “Toen de agenten hen wilde controleren, sloegen ze op de vlucht. Niet veel later kon de tiener opgepakt worden”, vertelde procureur des koning Lieselotte Claessens. “Hij had verschillende kleine zakjes met cannabis op zak, in zijn broek werd 23,7 gram cannabis aangetroffen” De politie voerde ook nog een huiszoeking uit. Daarbij werd er ook nog een precisieweegschaal gevonden. Uit het telefonie-onderzoek werden later nog tal van bezwarende sms’en aangetroffen. “Gaande van de vraag of hij 4G had en hoeveel men kon krijgen voor honderd euro”, ging Claessens verder.

Een negental afnemers werden verhoord. Naast vrienden, werd M. ook door anderen aangeduid als hun dealer. De feiten waren volgens het parket dan ook meer dan voldoende bewezen. Ontkennen deed de negentienjarige niet tegenover de rechter. Hij gaf de feiten toe. “Ik was jong en had geld nodig. Ik wou ook niet gaan werken”, klonk het. De verdediging pleitte voor een straf met probatie-maatregelen. “Hij heeft een begeleiding nodig”, voegde meester Evelien Jacobs toe. Opmerkelijk is dat de jongeman ondanks zijn jonge leeftijd al verschillende keren in aanraking kwam met het gerecht. Zo werd hij eerder al veroordeeld voor slagen en verwondingen en kreeg hij onlangs een enkelband voor een vechtpartij in dancing Carré.

De rechter velt een vonnis op 13 februari.