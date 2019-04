Jong en oud geniet van carnavalsbal in Ten Weldebrouc Els Dalemans

17u25 0 Willebroek De 73ste carnavalstoet trekt nu zondag pas door de straten van Willebroek, maar de bewoners en bezoekers van woonzorgcentrum Ten Weldebrouc gingen woensdagmiddag al aan het feesten. Zij trokken hun gekste outfit aan voor een heus carnavalsbal.

“Zowel onze bewoners als medewerkers hadden zich goed voorbereid en leuke outfits uitgezocht, wij zorgden voor de nodige muziek en nodigden ook familieleden uit om mee plezier te maken”, zegt Martine Baeke van het animatieteam. “Voor de kinderen was er grime, een ballonnenclown én iedereen kreeg een cadeautje. Onze Willebroekse Prinses-Ambassadrice Cindy Goossens kwam op bezoek, zij koos de best verklede man en vrouw uit.”

“Met dit carnavalsbal willen we onze bewoners mee laten genieten van het hele carnavalsgebeuren. In Willebroek leeft dit nog steeds heel erg, maar niet iedereen kan zondag naar de stoet gaan kijken. Bovendien is zo’n bal de ideale manier om de buitenwereld weer wat meer naar het woonzorgcentrum te halen. Vooral het bezoek van de kleinste kinderen, die vol overgave stonden te dansen en plezier te maken, deed onze bewoners zichtbaar deugd.”