Joe trakteert op ijsjes 03 juli 2018

Nu de zomervakantie van start is gegaan, haalt radiozender Joe FM ook weer haar ijskar van stal. Het startschot van de zomerronde werd dit keer gegeven in Willebroek. " Joe-dj Jan Bosman trok met onze ijskar naar het bedrijf V Advertising, waar de werknemers rond de middag werden getrakteerd op lekkers én op hun favoriete muziek. Zij mochten immers de playlist samenstellen van het radioprogramma 'Out of Office' op Joe", zegt Machteld Paredis van Medialaan. "Onze ijskar trekt nog tot en met 17 augustus door Vlaanderen, bedrijven die een bezoekje willen krijgen kunnen zich inschrijven via onze website."