Joanna blaast 100 kaarsjes uit Els Dalemans

25 januari 2019

13u09 0 Willebroek Willebroek is een eeuwelinge rijker. Joanna Van Dooren -roepnaam Jeanne- blaast nu zaterdag immers 100 kaarsjes uit. Haar bijzondere verjaardag werd vrijdag al gevierd in woonzorgcentrum Ten Weldebrouc.

“Jeanne werd net na WOI thuis geboren in Willebroek, ze groeide op in een gezin met 3 kinderen. Ze is erg vroeg gestopt met haar studies, om bij familie te gaan werken. Na WOII werd haar dochter Judith geboren, en ging Jeanne samen met haar man Ludovic -die meubelmaker was- werken in de meubelzaak van haar schoonouders. Judith schonk later het leven aan het enige kleinkind van Jeanne: Patrick.”

“Jeanne woont sinds 2013 bij ons in Ten Weldebrouc, ze leest veel en kijkt graag TV. Hoewel ze graag op zichzelf is, kan Jeanne ook uitkijken naar een bezoekje van kinderen of studenten in huis. Waar ze nog meeste van geniet, is een wandeling langs haar huis in de Stationstraat, gevolgd door een lekker etentje.”