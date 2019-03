Jeugdhuis Perron 4 zamelt geld in voor goede doelen met 'Good(Will)ehood’ Els Dalemans

13 maart 2019

20u53 0 Willebroek Geld inzamelen voor lokale goede doelen, dat is wat het Willebroekse jeugdhuis Perron 4 plant te doen onder de noemer ‘Good(Will)ehood’.

“We vinden het als jeugdhuis onze taak om niet op een eilandje te zitten, maar samen te werken met andere verenigingen uit de gemeente. Zo leren we elkaar beter kennen én kunnen we meteen een financieel handje helpen waar nodig”, zegt Stef Van Bogget van Perron 4.

“We organiseren sowieso al regelmatig activiteiten, maar koppelen daar nu ‘Good(Will)ehood’ aan. Die naam is een samentrekking van ‘Good Will’ en ‘Willehood’, slang voor Willebroek. Het doel is om onder deze noemer 4 keer per jaar een activiteit te organiseren waarvan we de opbrengst integraal schenken aan een lokaal goed doel. Dat kan een quiz zijn, een eetfestijn, … Door te variëren willen we zo veel mogelijk verschillende doelgroepen en leeftijden bereiken.”

“Onze eerste activiteit is een fuif ten voordele van het Willebroekse zwembad ‘t Dolfijntje. We konden een stevige affiche samenstellen, met resident DJ’s Grounded, Double Dutch, MatiQ en Noise én grote namen als Lennert Wolfs en Severe. DJ DMC is dan weer een oude bekende in het Willebroekse uitgaansleven. De fuif vindt nu zaterdag 16 maart plaats in Perron 4 in de Breendonkstraat 13, de deuren openen om 20 uur.”