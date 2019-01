Jan Van de Ven (The Voice) zingt 'De brug van Willebroek' voor goede doelen Els Dalemans

14 januari 2019

19u39 0 Willebroek Tien jaar na het overlijden van Wannes Van de Velde weerklinkt zijn lied ‘De brug van Willebroek’ weer door de kanaalgemeente. Zanger Jan Van de Ven (finalist The Voice) nam als eerbetoon twee liedjes van Van de Velde op, de opbrengst van de CD-verkoop gaat naar verschillende goede doelen. “Deze muziek is tijdloos, het publiek blijft genieten.”

Uit volle borst zong Van de Ven maandagmiddag de twee liedjes van Wannes Van de Velde -’De brug van Willebroek’ en ‘Ei, wa neuze’ op zijn favoriete podium: een paar vierkante meter tussen de tafels van een Willebroeks café. Geen minuut duurde het voor de klanten heen en weer wiegend de tekst meezongen.

“Wat hier gebeurt, gebeurt overal bij de liedjes van Van de Velde. Hij was zo’n aparte artiest, zijn muziek is tijdloos. ‘De brug van Willebroek’ is eerlijk waar één van de meest fantastisch nummers ooit geschreven. Net daarom wou ik Wannes graag eren, tien jaar na zijn overlijden. Hij was een héél belangrijk en bepalend figuur in onze Vlaamse muziekgeschiedenis. Ikzelf groeide op met de muziek van Wannes, en genoot van elk nieuw nummer dat zo compleet, zo ‘af’ was”, aldus Van de Ven.

“Ik koos heel bewust deze twee nummers uit voor de herdenking. Vanzelfsprekend werd ‘De brug van Willebroek’ het eerste, omdat iedereen onze gemeente ként door dat lied. De tekst zou ook door een Willebroekenaar kunnen geschreven zijn: een humoristisch en spottend, ietwat ondeugend volkslied. ‘Ei, wa neuze’ is één van de eerste nummers die Wannes speelde op zijn concerten, we spreken dan over 1965-66. Het lied gaat over een Antwerps volksfiguur met een grote neus, waar regelmatig mee werd gespot. Dit aanstekelijk en plezant nummer koos ik omwille van de ouderdom, het slaat ook altijd meteen aan bij het publiek.”

“Ik wou deze muziek opnieuw onder de mensen krijgen, maar meteen ook iets doen met de opbrengst. Daarom verkoop ik de cd'tjes niet zelf: dat doen verschillende sociale projecten uit Willebroek en de ruimere regio. De volle 5 euro van elke CD gaat rechtstreeks naar die goede doelen. De productiekosten worden gedragen door enkele sponsors die we hiervoor enorm dankbaar zijn. Ik verdien zelf geen euro aan dit project, integendeel, maar dat is ook niet de bedoeling. Laat ons allemaal samen op een heel eenvoudige manier deze verenigingen steunen. De eerste 1.000 exemplaren zijn al verdeeld onder de goede doelen, en de volgende 1.000 liggen klaar.”

De Willebroekse locaties waar je de CD van Van de Ven kan kopen zijn De Meerpaal, het IE-zwembad Dolfijntje, Medisupport en Argos. Verder wordt de muziek ook verkocht in Habbekrats en Oostrem. Verenigingen zonder winstoogmerk en met een sociaal doel die willen deelnemen aan de verkoop, kunnen contact opnemen via 0476/01.43.81.