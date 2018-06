Jan De Wachter stelt tentoon 21 juni 2018

De Willebroekse kunstenaar Jan De Wachter stelt zijn werk tentoon in een wel erg originele setting. Hij palmt de Sint-Jan-Baptist-en-Sint-Amanduskerk van Heindonk (Willebroek) in met zijn expo Dialoog. "De titel verwijst naar de dialoog die de kunst aangaat met de architectuur, het interieur, het meubilair en het kerkgebouw. Door deze werken te tonen in de kerk krijgen ze heel nieuwe betekenissen, en ze benadrukken bovendien de schoonheid van het kleine neogotische kerkje", klinkt het. "Jan De Wachter is van vele markten thuis: literatuur, muziek, archeologie, architectuur, film en Westerse cultuur in het algemeen inspireren hem. Hij zet deze inspiratie om in tekeningen, sculpturen, schilderijen en teksten." De expo loopt nog tot en met zondag 24 juni. Dan vindt om 17 uur een slotconcert plaats van het Zerkalo Quartet.





