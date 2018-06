Is slachtoffer brand zelf brandstichter? VERDACHTE (34) MOGELIJK GELINKT AAN NEGEN ANDERE FEITEN TIM VAN DER ZEYPEN

03u00 0 Willebroek Dirk V. (34) uit Willebroek kan mogelijk gelinkt worden aan negen andere brandstichtingen. De man ontkent dat hij zijn eigen flat in brand heeft gestoken maar het parket gelooft hem niet. Om meer duidelijkheid te scheppen werd beslist om een reconstructie te houden.

Het Mechelse gerecht heeft gisteren een wedersamenstelling gehouden in Willebroek. Niet na een moord of dodelijk verkeersongeval, wel voor een brandstichting. Althans daarvan werd de 34-jarige Dirk V. uit Willebroek in mei officieel in verdenking gesteld door onderzoeksrechter Kris Lavens. Begin dit jaar moest de brandweer uitrukken naar zijn woning, de bovenste flat van een appartementsgebouw, in de Spaarzaamheidsstraat.





De man moest gered worden en werd met een rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis. Vrij snel was er een vermoeden dat de brand niet accidenteel was ontstaan. Het parket in Mechelen startte een onderzoek op, een deskundige gaf hen gelijk: "De brand was aangestoken."





Ontkent

De dertiger werd sinds mei al meermaals verhoord maar ontkent tot op vandaag met klem dat hij er iets mee te maken heeft. Volgens zijn verklaringen ontstond de brand door een kortsluiting aan een frigo. Omdat die verklaring niet overeen komt met de vaststellingen van de branddeskundige werd beslist om een reconstructie te houden. "Om zo meer duidelijkheid te scheppen en zijn verklaringen beter te kunnen aftoetsen met die van de deskundige", legt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens uit.





Reconstructie

Op de reconstructie, die donderdagvoormiddag statte, moesten vier partijen hun verhaal komen vertellen. Het ging drie brandweermannen die als eerste ter plaatse waren, drie buren, de vriendin van de dertiger en hem zelf. "Mijn cliënt heeft zijn medewerking verleend", verklaart advocate Evelien Jacobs. Zij verdedigt de dertiger maar wou verder geen commentaar kwijt.





Kort na de middag werd de wedersamenstelling stop gezet en werd V. opnieuw naar de gevangenis overgebracht. Vandaag komt hij voor de raadkamer. Of de raadkamer zijn aanhouding bevestigt, is de beslissing van de voorzitter maar die kans is erg groot. Uit verder onderzoek is inmiddels al gebleken dat hij gelinkt kan worden aan negen andere verdachte branden.





Wooncaravan

Het zou onder meer gaan om twee branden in een wooncaravan op kermissen in Brussel zo'n tien jaar geleden. De ene was die van hemzelf, de andere was die van een werkgever. Alle andere brandstichtingen zouden dan weer hebben plaats gevonden in en rond het Mechelse. Officieel hij is er momenteel nog niet voor in verdenking gesteld. Verder onderzoek van de brandverslagen zal dat moeten uitwijzen. Dat het gerecht een reconstructie houdt voor een vermoedelijke brandstichting is vrij speciaal. "Uniek maar mogelijk", besluit de parketwoordvoerster.