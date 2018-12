Inbrekers vluchten voor thuiskomende bewoners TVDZM

31 december 2018

In de Kebbinglei hebben dieven geprobeerd om in te breken in een woning. De daders wilden een raam forceren. Alleen geraakten ze niet binnen. “Toen de bewoner thuis kwam, sloegen de daders op de vlucht”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Een buit werd er niet gemaakt. Er is een onderzoek opgestart.