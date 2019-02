Inbrekers op pad Els Dalemans

27 februari 2019

18u00 0

Onbekenden hebben ingebroken in een handelszaak in de Overwinningsstraat in Willebroek. Ze beschadigden een deur achteraan de zaak, en drongen zo het pand binnen. Wat er precies verdwenen is, moet nog bepaald worden.

Ook een werf op de Brownfieldlaan in Willebroek kreeg ongewenst bezoek. De omheining werd er beschadigd en de dieven forceerden de deur van de werfcontainer. Ze gingen met gereedschap aan de haal.

Dieven die wilden inbreken in een woning op Geerdegem-Schonenberg in Mechelen waren minder succesvol. Zij probeerden het huis binnen te dringen door de deur te forceren, maar geraakten het pand niet in en dropen af zonder buit.