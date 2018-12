Inbrekers komen thuis van kale reis Wannes Vansina

01 december 2018

Inbrekers kwamen vrijdag in Willebroekvan een kale reis thuis. In de Breendonkstraat trachtte een dader in te breken in een appartement op de eerste verdieping. Hij beschadigde een raam, maar raakte niet binnen. In de Beurtschiplaan raakte een inbreker wel binnen in een woning via een raam. Er werd evenwel niets gestolen.