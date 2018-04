Inbreker steelt cirkelzaag 25 april 2018

Inbrekers sloegen hun slag in een garagebox in de Stationsstraat. Ze beschadigden een raam en gingen aan de haal met een cirkelzaag en een elektriciteitskapel. Nog in Willebroek werd de identiteitskaart gestolen van een 16-jarige jongen terwijl die aan het sporten was in de Schalkstraat. (WVK)