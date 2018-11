Inbraken via ramen TVDZM

05 november 2018

15u10 1

Een dief heeft ingebroken in een woning langs de Dijlelaan door een raam te forceren. Eens binnen werd alles doorzocht. Of er ook buit werd gemaakt, is nog niet gekend. In de Vaartstraat werd ook ingebroken. Ook hier geraakten de dieven binnen door een raam te forceren. Het nadeel moet nog worden bepaald.