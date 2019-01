Inbraken in woningen TDZM

05 januari 2019

Zowel in de Leeuwerikstraat als in de Kapellenboslaan hebben dieven ingebroken in een woning. De daders geraakten binnen door achteraan de woning een raam te forceren. Eens binnen werden de woningen doorzocht. Enkel in de Kapellenboslaan is de buit al geweten. Hier gingen de daders ervandoor met een partij juwelen.