Inbraakpoging in tuinhuis 12 april 2018

Dieven hebben geprobeerd om in te breken in een tuinhuis van een woning langs de Bezelaerstraat. De daders sloegen een raam stuk. De dieven geraakten niet binnen. Of er ook een buit gemaakt werd, is niet duidelijk. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. (TVDZM)