Inbraak in woning 02u32

Een dief heeft ingebroken in een leegstaand appartement op de eerste verdieping van een pand langs de Scheldelaan. De dief geraakte binnen door een raam te forceren. Eens binnen werd alles doorzocht. Voorlopig is het nog niet duidelijk of er ook effectief een buit werd gemaakt (TVDZM)