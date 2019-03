Inbraak in basisschool De Tovertuin TVDZM

08 maart 2019

18u10 0

Dieven hebben op het Adrien Dezaegerplein ingebroken in Basisschool De Tovertuin. De daders geraakten binnen door de deur te forceren. Eens binnen werd het hele pand doorzocht. Of er ook een buit gemaakt werd, is niet duidelijk.