Inbraak en inbraakpoging in flatgebouw 09 augustus 2018

02u39 0

In de Nieuwstraat hebben dieven ingebroken in een flatgebouw. Op de derde verdieping werd er ingebroken in een flat. Of er een buit werd gemaakt, wordt nog verder onderzocht. In een aanpalende flat werd dan weer getracht om in te breken. De dieven forceerden het slot maar geraakten niet binnen. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.





(TVDZM)