Illegalen springen uit vrachtwagen 30 maart 2018

De politie van Mechelen-Willebroek heeft gisteren elf illegalen kunnen inrekenen. Een patrouille van de politie had hen opgemerkt in de buurt van de Victor Dumonlaan. Er werd besloten om de vrachtwagen staande te houden. De politie opende de deuren van de laadruimte en er sprongen volgens getuigen verschillende mensen uit. Ze renden alle kanten uit maar de politie kon er een aantal staande houden. "Of het om alle inzittenden ging, is nog niet duidelijk", aldus de politie. De elf werden meegenomen naar het politiekantoor en werden opgevangen. Ze verkeerden in goede gezondheid, kregen eten en drinken en werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Vermoedelijk gaat het om mannen uit Eritrea die onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Waar ze in de vrachtwagen kropen, is niet gekend. Allicht gebeurde dat in de nacht van woensdag op donderdag in ons land. Volgens bronnen zou de trucker overnacht hebben op een parking langs de autostrade in België. Hij zal nog verhoord worden. (TVDZM)