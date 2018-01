Iedereen ongedeerd dankzij buren FLAT UITGEBRAND OORZAAK LIGT MOGELIJK BIJ VERWARMING TIM VAN DER ZEYPEN

02u47 0 Marc Aerts Brandweerlui met hun materiaal in de Spaarzaamheidsstraat. Willebroek In het centrum van Willebroek is gisteravond brand uitgebroken op de tweede verdieping van een flatgebouw aan de Spaarzaamheidsstraat. De bewoner raakte bevangen door rook en is preventief naar het ziekenhuis gevoerd. De bewoners van twee andere flats geraakten op eigen kracht buiten. Overburen waarschuwden hen voor het vuur.

"Ik was aan het eten toen ik plots wat rook zag. Ik ging door het venster kijken en zag mensen op straat staan. Ze riepen dat er brand was uitgebroken. Ik ben meteen naar buiten gelopen", vertelt de 25-jarige Glenn Liessens. Hij woont op de tweede verdieping van het flatgebouw én vlak naast de getroffen woning.





De flat op de eerste verdieping onder die van Glenn staat leeg, maar schuin onder de jongeman wonen de 28-jarigen Nusret en Kiymet Adikti samen met hun zoontje Miguel (2,5). Ook zij waren zich van geen kwaad bewust. "Ik hoorde mensen roepen. Toen ik de rook zag, heb ik onze zoon opgepakt en zijn we alle drie naar buiten gegaan", vertellen Nusret en Kiymet. "De rook was pikzwart." De bewoners raakten niet gewond. "Het was wel behoorlijk schrikken."





Tim Van der Zeypen Het vuur is uitgebroken in een flat op de tweede verdieping.

Bevangen door rook

De brandweerzone Rivierenland arriveerde met wagens en manschappen uit de posten van Willebroek, Mechelen en Puurs. Zij hebben de bewoner van het appartement geëvacueerd waar de brand was uitgebroken. "De bewoner is bevangen geraakt door de rook en is preventief overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem", licht brandweermajoor Jan De Borger toe.





Aerts Marc Glenn Liessens woont naast het uitgebrande appartement.

Woonkamer

Volgens de brandweer situeerde de vuurhaard zich in de woonkamer. "Daar is de schade zeer groot. In de rest van de kamers was er voornamelijk rook- en waterschade", gaat de brandweermajoor verder.





De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar moest nog een tijdje nablussen.





Ook de flat van Nusret en Kiymet en het appartement van Glenn liepen schade op, voornamelijk rookschade. "De woningen zijn verlucht", besluit De Borger. Bovendien heeft de brandweer metingen uitgevoerd, maar die wezen niet op de aanwezigheid van schadelijke stoffen of gassen. Rond 21 uur volgde dan het nieuws dat de bewoners van het flatgebouw mochten terugkeren naar hun woningen. Alleen de flat waar de brand uitgebroken is, is onbewoonbaar verklaard. De woning is verzegeld. Over de oorzaak was gisteravond nog niets bekend.





De oorzaak van de brand zou bij een verwarmingstoestel kunnen liggen, maar verder onderzoek moet uitsluitsel brengen.





Als gevolg van de brand heeft de politie de Spaarzaamheidsstraat afgesloten voor het verkeer. Ook de Mechelsesteenweg ging gedeeltelijk dicht. Enkel in de richting van Mechelen mocht het verkeer nog door.