Horecazaak onmiddellijk gesloten na controleactie Tim Van der Zeypen

19 november 2018

15u20 0 Willebroek De politie heeft een horecazaak in Willebroek, die niet over een vergunning beschikte, onmiddellijk gesloten. De zaak was een van de negen panden die afgelopen weekend werd gecontroleerd.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag vielen de politieagenten samen met de douane, een drugshond van de Federale Politie alsook een controleur van de kansspelcommissie binnen in de horecazaken. “Het ging om negen panden in zowel Willebroek als Mechelen”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “De actie kaderde in het beleid om controle uit oefenen op de horecazaken alsook het aanpakken van overlastgevoelige plaatsen.” De cafés werden geselecteerd op basis van verschillende meldingen. Zo was er onder meer sprake van drughandel, wildplassen, vechtpartijen, illegalen, diefstallen en dronkenschap.

Tijdens de actie werden in totaal negentig personen gecontroleerd. 46 ervan waren gekend voor eerder gepleegde feiten. “Een zaak bleek geen horecavergunning te hebben”, vertelt Van de Sande nog. “De zaak werd onmiddellijk gesloten.” Verder trof de politie ook nog vijf illegalen aan. Ze werden allen ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Verder werd er nog een man meegenomen naar het politiekantoor omdat hij geseind stond in een gerechtelijk dossier en bleek een persoon in het bezit te zijn van een mes. De politie nam ook nog een hoeveelheid drugs in beslag. “Het ging om hasj, cannabis en cocaïne”, klinkt het nog bij Van de Sande. “Negen mensen kregen een proces-verbaal.” Tot slot kreeg een zaakvoerder ook nog een proces-verbaal omdat hij in overtreding was met het rookverbod.