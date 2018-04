Hond schrikt sigarettendieven af 05 april 2018

02u35 0 Willebroek Een hond van de uitbaatster van een krantenwinkel heeft twee dieven kunnen afschrikken. Het duo was uit op sigaretten. Ze werden in de boeien geslagen

Een onbekende man wandelde omstreeks 16.45 uur de krantenwinkel langs de Mechelsesteenweg binnen en probeerde een pakje sigaretten aan te kopen. "Allen werd op dat moment zijn bankkaart geweigerd", vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "Er volgde een gesprek en de uitbaatster kreeg een duw. Vervolgens maakte de man aanstalten om achter de toonbank te komen."





Kompaan

Op dat moment deed de hond van de uitbaatster van de krantenwinkel zijn werk. De hond kwam tussenbeide en de man verliet hierop de winkel. Zijn kompaan stond de hele tijd buiten en filmde de omgeving. De uitbaatster verwittigde de lokale politie van Mechelen-Willebroek. Die kwam ter plaatse en kon onder meer op basis van een persoonsbeschrijving twee mannen identificeren. "Het ging om een veertiger van Portugese afkomst en een 46-jarige man uit Roemenië", zegt Van de Sande nog. "De twee verdachten werden ter beschikking van het parket gesteld." Tijdens het onderzoek bleek verder nog dat een van de mannen illegaal in België verbleef. De andere was in het bezit van mes. Het verboden wapen werd in beslag genomen. (TVDZM)