Historische beukenhaag staat weer rechtop na stormschade Els Dalemans

11 april 2019

12u33 0 Willebroek De historische beukenhaag van het voormalige kasteeldomein in Blaasveld (Willebroek) staat weer rechtop. Zo’n twintig meter van de haag langs de kasteelgracht ging tegen de vlakte tijdens de hevige storm midden maart. Regionaal Landschap Rivierenland kon de haag opnieuw rechttrekken, verankeren en snoeien.

“De oude beukenhaag in Blaasveld is, in tegenstelling tot de gebouwen en de oude kastanjelaar op het kasteeldomein, niet beschermd. Toch is ook de oude haag erg waardevol in het historische verhaal van het domein, omdat ze deel uitmaakt van de vroegere kasteeltuin”, schetst buurtbewoner Dirk Cortebeeck.

“De voorbije jaren werd het geheel minder goed onderhouden, waardoor de opgeschoten takken te zwaar werden voor de beperkte beworteling. De storm van 10 maart gaf de haag een finale stevige duw, en zo’n gevaarte krijg je niet zomaar terug rechtop. We lanceerden daarom een oproep, en gingen op zoek naar iemand met het nodige materiaal en kennis van zaken.”

Die kennis van zaken heeft het Regionaal Landschap Rivierenland. “We werken rond landschapszorg, natuurbehoud, erfgoed, educatie en landschapsrecreatie.We schatten dat deze beukenhaag bij de Sint Fransiscuskapel in Blaasveld meer dan 250 jaar oud is. Ons doel is om net die kleinere maar evengoed kostbare landschapselementen in de eigen buurt te bewaren en herstellen”, zegt Bart Vermylen van Regionaal Landschap Rivierenland.

“Met een grote kraan trokken we naar Blaasveld, waar de haag op zijn oorspronkelijke plaats werd teruggeduwd en stevig verankerd met heel wat grond. Bovenop kreeg het geheel een stevige snoeibeurt, zodat de haag nu hopelijk weer voor vele jaren verder kan groeien.”