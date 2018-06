Hevige brand bij Craenhals Metaal Terminal 11 juni 2018

Langs de Boomsesteenweg in Willebroek is zondagochtend een hevige brand uitgebroken bij Craenhals Metaal Terminal. Het vuur woedde in een grote berg met metaalresten. Volgens de hulpdiensten sloegen de vlammen zeker vijf meter hoog. De brand werd opgemerkt rond 5.15 uur door enkele buurtbewoners. De hevige rookontwikkeling veroorzaakte heel wat geurhinder bij de inwoners van Klein-Willebroek. De oorzaak van de brand is wellicht het warme weer van de afgelopen dagen. Vermoedelijk zijn restanten van olie opgewarmd en hebben die vuur gevat. (TVDZM)