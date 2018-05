Heraanleg 'zwart kruispunt' in ijskast AFGEZWAKT PLAN PAKT VERKEERSWISSELAAR A12/N16/N17 AAN ELS DALEMANS

25 mei 2018

03u03 0 Willebroek De grote heraanleg van het 'zwarte' kruispunt A12/N16/N17 op de grens van Puurs en Willebroek wordt uitgesteld. "Het plan is de eerstkomende jaren niet realiseerbaar. Een 'light-versie' moet de veiligheid en doorstroming al verbeteren", zegt Willebroeks mobiliteitsschepen Luc Spiessens.

Jaren geleden al startte AWV (Administratie Wegen en Verkeer) met een studie voor de heraanleg van de verkeerswisselaar A12/N16/N17. Deze plek is één van de belangrijkse knooppunten voor het verkeer in Klein-Brabant en Willebroek, maar zeker tijdens de ochtend- en avondspits is het er dagelijks filerijden. Omdat de inrichting en verkeerssituatie op dit kruispunt allesbehale optimaal is, gebeuren er regelmatig zware ongevallen. AWV broedde op het plan om aan de carpoolparking een tweede nieuwe verkeerswisselaar aan te leggen, gelijkend op het exemplaar aan de Alcon-vijver verderop.





Niet haalbaar

Maar die plannen zitten voorlopig in de ijskast, antwoordt schepen Spiessens op de vraag naar een stand van zaken van Willebroeks gemeenteraadslid Thierry Serrien (Groen). "We hebben net een vergadering met AWV achter de rug, waar men ons duidelijk maakte dat het ambitieuze project en de bijhorende nodige budgetten voorlopig té groot en dus niet haalbaar zijn", aldus Spiessens. "Op korte termijn -dit wil zeggen binnen twee tot drie jaar- wil men echter wél een light-versie realiseren. Meerdere kleinere ingrepen moeten ervoor zorgen dat zowel de doorstroming als de veiligheid op dit punt verbeteren."





"Concrete studies en plannen zijn er nog niet, maar we kregen wel al enkele voorstellen en mogelijkheden om pijnpunten weg te werken. Zo is het nu dagelijks aanschuiven geblazen op de Dendermondsesteenweg in Willebroek richting N16/A12. Vooral de kruising aan De Schalk is hier een grote hindernis. Men onderzoekt nu of bijvoorbeeld verkeerslichten daar de oplossing kunnen zijn, eventueel in combinatie met een extra afslagstrook richting A12. Ook aan de carpoolparking zijn ingrepen mogelijk. Zo moet verkeer komende van Breendonk/Sint-Amands nu eerst heel even de N16 op om meteen weer af te draaien naar de A12. Een 'bypass' langs rechts zou deze wagens al voor het kruispunt in de juiste richting kunnen sturen."





"Wij denken wel dat de grote heraanleg voor het volledige kruispunt A12/N16/N17 de enige manier is om àlle problemen weg te werken, maar zijn al blij met deze aanpassingen op korte termijn. Ook het andere gevaarlijke kruispunt -op de A12 aan brouwerij Duvel- zal nog aangepakt moeten worden, maar hiervoor wacht men weer de komst van de nieuwe tramlijn langsheen de A12 af."