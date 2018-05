Help jij De Meerpaal te verhuizen? WOONPROJECT VOOR MENSEN MET BEPERKING BREIDT UIT ELS DALEMANS

17 mei 2018

02u53 0 Willebroek De Meerpaal, het woonproject voor 20 mensen met een beperking verhuist én breidt uit. Naast een nieuwe woonplaats is er het nieuwbouwproject 2020, voor nog eens 18 bewoners. De organisatie zoekt daarbij wel nog enkele helpende handen.

De Meerpaal gebruikt sinds 1995 het voormalige gemeentehuis van Blaasveld voor de opvang van tien bewoners met een beperking. Later kwam daar een gebouw in de Overwinningsstraat bij, met ruimte voor nog eens tien personen. "Op twee sites wonen en werken is niet ideaal, en de infrastructuur is fel verouderd. Daarom probeerden we zelf een nieuw woonproject te realiseren, maar dat bleek onbetaalbaar", zegt gedelegeerd bestuurder Raymond De Smedt.





"De zusters 'Dochters van Maria' waren onze redding. Zij zochten een nieuwe bestemming voor hun klooster. Het gebouw bestaat uit 24 studio's, modern ingericht met zithoeken, badkamers en kitchenettes. Op de gloednieuwe keuken zou menig restaurant jaloers zijn: er zijn lokalen voor ontspanning en activiteiten, en kantoorruimte voor het personeel. De aanpassingen aan het gebouw zijn minimaal. Voor het eerst zullen onze bewoners allemaal samen kunnen wonen en eindelijk is er voldoende comfort en privacy voor iedereen. Drie zusters blijven bij ons inwonen, zij zijn de gedroomde conciërges, want ze kennen het gebouw door en door. Zij krijgen er heel wat leven in huis bij."





Flats

De Meerpaal kan in het klooster uitbreiden tot dertig bewoners, maar ook aan de overkant van de Kerkstraat zijn er plannen. "We werken samen met een projectontwikkelaar om tegen 2020 een nieuwbouwproject te realiseren pal tegenover de kloosteringang. We zullen er flats creëren voor 18 mensen met een fysieke beperking. Zij kunnen zelfstandig wonen, maar ook gebruikmaken van de zorg en diensten van De Meerpaal", aldus De Smedt.





"Maar de focus ligt nu éérst op onze verhuis. We plannen de grote overstap op donderdag 14 en vrijdag 15 juni en zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen. We hebben begeleiders nodig die met onze bewoners op uitstap willen gaan en mensen die ondertussen de persoonlijke spullen verhuizen en de studio's inrichten. Onze mensen kwamen hun nieuwe kamers al bekijken, niet iedereen begrijpt even goed wat er staat te gebeuren. We willen hen daarom de chaos besparen. Als alles achter de rug is, plannen we een groot feestweekend met een opendeurdag op 29 september en ons Meerpaalfeest op 30 september."





Wie De Meerpaal wil helpen verhuizen, kan contact opnemen via demeerpaal.directie@gmail.com of 03 866 22 33.