Heindonk krijgt 'klimaatbos' van 16.000 m² Els Dalemans

20 december 2018

18u13 0 Willebroek De Willebroekse deelgemeente Heindonk krijgt in 2019 een ‘klimaatbos’ met een oppervlakte van zo’n 16.000 m². “Onze eerste bosplantactie vindt plaats op zondag 27 januari”, zegt milieuschepen Maaike Bradt (CD&V).

“Het college van burgemeester en schepenen gaf net zijn principieel akkoord voor de aanplanting van dit klimaatbos, op een perceel grond dat eigendom is van de gemeente. Het bos komt er door een samenwerking van gemeente Willebroek met BOS+ Vlaanderen. Die organisatie zet zich in voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en in de wereld”, legt Bradt uit.

“Dit klimaatbos is het resultaat van de Klimaatmars, waar maar liefst 75.000 mensen aan deelnamen. BOS+ beloofde voor elke deelnemer een vierkante meter bos en lost nu haar belofte in: Willebroek en Kortrijk krijgen samen 3.75 hectare nieuwe klimaatbossen. De rest van de bomen worden aangeplant in Ecuador en Uganda. Wij kozen ervoor om ons bos aan te planten in Heindonk, eind januari al wordt een plantactie georganiseerd.”