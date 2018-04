Hangjongeren vragen vrijspraak voor diefstallen 27 april 2018

Vijf personen moesten zich gisteren voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor verschillende feiten in Willebroek. Slechts twee van hen kwamen opdagen, de drie anderen lieten verstek gaan. Eén stond terecht voor een inbraak in 2014 in het kantoor van een gerechtsdeurwaarder, waarbij hij een geldkoffertje zou hebben gestolen. Daarnaast werd hij verdacht van een inbraak, met een kompaan, in een leegstaande woning in de Dahliastraat , een jaar eerder. De drie anderen moesten zich dan weer verantwoorden voor de diefstal van een karretje met postpakketten uit het sorteercentrum van bpost. De procureur vorderde celstraffen van 8 maanden tot een jaar met telkens een geldboete van 750 euro. De twee aanwezigen vroegen de vrijspraak. Beide verklaarden hangjongeren te zijn geweest, maar niks te maken te hebben met de feiten. (WVK)